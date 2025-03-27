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27 марта, 22:23

Шара Буллет признался, что не занимался борьбой ни перед одним боем

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет заявил, что не занимался борьбой ни перед одним боем и допустил, что может провести тренировочный сбор в зале экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Могу ли следующий тренировочный лагерь провести в школе Абдулманапа? В будущем коллаборации с Хабибом в таком направлении возможны, — сказал Магомедов в интервью Sport24. — Самое главное нужно понимать, что люди ждут от меня ударки и экшена. Да, ММА — это сплетение всех видов... Вот сейчас честно признаюсь вам, что при всем должном внимании, которое люди хотели отдавать моей борьбе, я не брался за эту идею, реально заняться борьбой. Я не занимался ею, честно признаться. Даже на боях в Fight Nights был лучше готов с борцовской стороны, чем на последних боях [в UFC]».

На счету Магомедова 15 побед и 1 поражение. В последнем противостоянии Шара Буллет потерпел первое поражение в ММА, единогласным решением судей уступив Майклу Пейджу.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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