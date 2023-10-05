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Сегодня, 19:36

Боец UFC Шара Буллет рассказал, как в Дагестане закидал девушек яйцами за мини-юбки

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов.
Фото Соцсети
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Непобежденный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет в интервью «СЭ» рассказал, как он в юности закидал девушек яйцами за то, что они шли по Дагестану в мини-юбках.

— Мы, бывало, яйцами кидались. Один раз помню, увидели девушек таких, раздетых вообще, в таких мини-юбках, вульгарно одетые слишком. В те времена это вообще редко было, чтобы кто-то так одевался. Видим, в общем, из машины вышло две девушки и куда-то в магазин зашли. Мы побежали быстро, яйца купили и за угол встали, ждем, когда они выйдут. В итоге они вышли, мы их яйцами закидали. Помню, там была ветка дерева, я яйцом в эту ветку попал, и от этой ветки яйцо разбилось и все ей на лицо пошло (смеется). А друг мой, у него тогда Nokia была 6300, только вышла тогда, и он снимал. Мы сказали ему: «Сними», и он стоял снимал, но этого момента не дождался, перестал снимать, ха-ха ловить начал (смеется). И так не сняли этот момент, такой кадр потеряли, контент (смеется).

— Сейчас бы ты сделал замечание девушке, которая так одета?

— Я, честно, последние полгода не был в Дагестане, не знаю даже, как я отреагирую... Я, наверное, ничего не скажу. К каждой подходить, выяснять... я же не на таком уровне. Внимание ей уделять... слишком большая честь для нее, чтобы я к ней подошел, внимание уделил. Если, конечно, в мой двор зашла, в мой дом — тут другой вопрос. А так по улице ходит... пусть от другого увидит порицание, я пройду мимо. Я популярный сейчас боец, мне не к лицу будет.

Шара Буллет дебютирует в UFC поединком против бразильца Бруно Силвы. Бой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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