Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:19

Шавкат Рахмонов ответил на вызов Иэна Гэрри: «Этот бой даже не будет близким»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) уверен, что он без проблем побьет седьмого номера рейтинга в полусреднем весе Иэна Гэрри (15-0).

«100 процентов финишей против 53 процентов финишей. Если этот бой случится, он даже не будет близким», — написал Рахмонов в соцсети X.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Гэрри победил Пейджа единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Иэн Мачадо Гэрри
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Кеннеди-младший призвал демократов открыто избрать нового кандидата
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах с Харрис
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Белал Мухаммад: «После боя с Эдвардсом я перепрыгну через клетку, как Хабиб»

Том Аспиналл: «Русские очень уважительные, позитивные и приятные люди, с которыми легко найти общий язык»