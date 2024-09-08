Боец UFC, вышедший на коротком уведомлении, получил бонус в размере 50 тысяч долларов

33-летний боец легчайшего веса Коди Дерден (17-6), который вышел на бой на коротком уведомлении на турнире UFC Fight Night 242, получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера», победив Мэтта Шнелла (26-9) сабмишном во втором раунде.

Также бонус за «Выступление вечера» получил Стив Гарсия (17-5), который нокаутировал Кайла Нельсона (16-6) в первом раунде.

Бонус за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Наталья Силва (18-5) и Джессика Андраде (26-13). Победу в этом противостоянии одержала Силва, победив единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Турнир UFC Fight Night 242 состоялся 8 сентября в UFC Apex в Парадайсе, США.