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Сегодня, 13:55

Боец UFC Куницкая: «Роды в России — какой-то ад, а в Америке я будто в спа-салон сходила»

Алина Савинова
Яна Сантос (Куницкая).
Фото AFP
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Боец UFC Яна Сантос (Куницкая), отвечая на вопросы фанатов в соцсетях, сравнила роды в России и США.

Спортсменка подчеркнула, что роды в Америке оказались более легкими, тогда как появление ее первого ребенка на родине было связано с множеством трудностей.

«В России был какой-то ад и куча проблем после. В Америке я как будто в спа салон ходила», — написала боец.

У Сантос двое детей: в 2013 году у нее родился сын Адам, а в 2022-м — дочь Алиса.

Куницкая выступает в UFC с 2018 года. На счету 34-летней спортсменки 15 побед и 8 поражений в ММА, еще один поединок с ее участием был признан несостоявшимся.

Яна Куницкая
ММА

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