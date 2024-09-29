Боец UFC Куницкая: «Роды в России — какой-то ад, а в Америке я будто в спа-салон сходила»

Боец UFC Яна Сантос (Куницкая), отвечая на вопросы фанатов в соцсетях, сравнила роды в России и США.

Спортсменка подчеркнула, что роды в Америке оказались более легкими, тогда как появление ее первого ребенка на родине было связано с множеством трудностей.

«В России был какой-то ад и куча проблем после. В Америке я как будто в спа салон ходила», — написала боец.

У Сантос двое детей: в 2013 году у нее родился сын Адам, а в 2022-м — дочь Алиса.

Куницкая выступает в UFC с 2018 года. На счету 34-летней спортсменки 15 побед и 8 поражений в ММА, еще один поединок с ее участием был признан несостоявшимся.