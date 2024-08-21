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Сегодня, 22:47

Боец UFC задержан по подозрению в похищении и многочисленных нападениях

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Американский боец смешанных единоборств Кейси Кенни арестован по подозрению в похищении и нападениях, сообщает MMA Fighting.

33-летнему спортсмену было предъявлено обвинение в похищении человека, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах.

В общей сложности Кенни было предъявлено шесть обвинений. При этом самым суровым из них является тяжкое преступление второго класса, за которое ему грозит лишение свободы на четыре года.

На счету Кенни 16 побед и четыре поражения в карьере. В своем последнем поединке американец уступил китайцу Сонг Ядонгу на турнире UFC 265, который состоялся в августе 2021 года.

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