Нурмагомедов ответил Двалишвили, который хочет выставить его слабым на UFC 311: «Он никогда меня не побьет»

Российский боец Умар Нурмагомедов отреагировал на слова грузина Мераба Двалишвили, который заявил, что намерен выставить Умара слабым в предстоящем поединке.

«Этот парень никогда меня не побьет. У него нет навыков для этого», — приводит слова Нурмагомедова UFC Eurasia.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном событии вечера чемпион легкого веса Ислам Махачев сразится с Арманом Царукяном.