Богатырев: «Если Гейджи не нокаутирует Холлоуэя, Макс перебьет его количеством ударов»

Боец ACA Адам Богатырев высказался о предстоящем поединке между Максом Холлоуэем и Джастином Гейджи.

Бой пройдет 14 апреля на турнире UFC 300.

«Мне кажется, если Гейджи не нокаутирует Холлоуэя, то Макс перебьет количеством ударов. Не согласен, когда говорят, что главным фактором будет сила удара Гейджи. Дастин Порье тоже бьет, как поезд, и Холлоуэй провел довольно-таки хороший бой с ним, хоть и проиграл решением. Но считаю, что Дастин выбрасывает больше, чем Гейджи, так что ничего страшного», — цитирует Богатырева «РБ Спорт».

В своей карьере 35-летний Гейджи принял участие в 29 поединках, одержал 25 побед и потерпел 4 поражения. На счету 32-летнего Холлоуэя 25 побед и 7 поражений.