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Сегодня, 11:09

Богатырев назвал победителя в предстоящем бою между Анкалаевым и Уокером

Виктория Кравченко
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Боец ММА Адам Богатырев рассказал, кто станет победителем в предстоящем бою между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

«Думаю, Анкалаев выиграет за счет класса, навыков и опыта. Магомед бьет сильнее, быстрее, борьба у него лучше. На стороне Уокера только феноменальная антропометрия и атлетизм. Держак напрочь отсутствует, борьбы как таковой нет, есть только мощь и нестандартный набор навыков. Думаю, Анкалаев победит либо техническим нокаутом, либо односторонним решением», — цитирует Богатырева «РБ Спорт».

Анкалаев подерется с Уокером 13 января на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Бой Анкалаева и Уокера на UFC 294 был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что бразилец не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября 2023-го в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adam-bogaty-rev-ankalaev-pobedit-u-uokera-net-derzhaka-i-bor-by/
Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
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