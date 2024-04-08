Финалист Гран-при ACA Богатырев: «Холлоуэй перебьет Гейджи, если Джастин его не нокаутирует»

Финалист Гран-при ACA в тяжелом весе Адам Богатырев считает Макса Холлоуэя фаворитом предстоящего боя с Джастином Гейджи за пояс BMF.

«Очень конкурентный бой. Если Гейджи не нокаутирует, Холлоуэй его перебьет большим количеством ударов. Мне оба импонируют. Макс провел тысячу боев и пропустил миллион ударов. Если Джастин его не срубит, а срубить Холлоуэя ни у кого не получалось, Макс выиграет», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Поединок между бойцами состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 300. На счету 32-летнего Холлоуэя 25 побед и семь поражений. В активе 35-летнего Гейджи 25 побед и четыре поражения.