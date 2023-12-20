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Сегодня, 11:50

Богдан Гуськов подерется с Заком Пауга в феврале 2024 года на UFC Fight Night 236

Давид Хачатрян
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31-летний боец из Узбекистана Богдан Гуськов (14-3) проведет второй бой в UFC против 35-летнего американца Зака Пауга (6-2) 10 февраля 2024-го на UFC Fight Night 236 в UFC Apex в Лас-Вегасе, США.

Об этом сообщил инсайдер Марсел Дорф в соцсети X.

Гуськов в дебютном бою в UFC потерпел поражение от Волкана Оздемира (19-7) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.

Пауга прошлый бой проиграл Модестасу Букаускасу (15-6) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Богдан Гуськов
Зак Пауга
UFC
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