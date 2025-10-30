Видео
30 октября, 09:10

Богдан Гуськов против Яна Блаховича: дата боя UFC 323

Богдан Гуськов проведет поединок против Яна Блаховича на UFC 323 7 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Узбекский боец Богдан Гуськов
Богдан Гуськов.
Фото Global Look Press

Узбекский боец Богдан Гуськов (18-3) проведет поединок в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича (29-11-1) на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря. Вечер ММА состоится на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард начнется в 6.00 по московскому времени.

ММА UFC: Блахович — Гуськов

Планировалось, что этот бой состоится 22 ноября в Катаре, но поединок перенесли на декабрь.

33-летний Гуськов в ММА провел 21 бой, в которых одержал 18 побед и потерпел 3 поражения. На счету 42-летнего Блаховича профессиональный рекорд — 21 победа, 4 поражения и 1 ничья.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Богдан Гуськов
Ян Блахович
UFC
