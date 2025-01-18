Хабиб подбодрил Махачева и Умара Нурмагомедова перед титульными боями: «Нет дороги назад»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своим друзьям Исламу Махачеву и Умару Нурмагомедову перед их поединками в турнире UFC 311.

«Ислам, ты лучший, брат. Просто делай свое. Умар, ты долго и усердно шел к этому. Только вперед — нет дороги назад», — написал Хабиб в соцсетях.

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). Главным событием вечера станет поединок Махачева (26-1) и Ренато Мойкано (20-5-1). Бразилец заменил снявшегося с турнира из-за травмы Армана Царукяна (22-3).

В соглавном бою Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).