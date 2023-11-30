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Сегодня, 18:10

Асбаров — о спаррингах с Анкалаевым: «Ручки летят. Боксерам с ним тяжело»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Сослан Асбаров рассказал «СЭ» о спаррингах с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым.

«Магомед Анкалаев очень хороший стоячник. У него хорошая база бокса. Чувствительный, контролирует. С ним нелегко, хоть он и боец ММА. Боксерам работать с ним тяжело, так как он контролирует ход поединка в стойке в плане бокса. Ручки хорошо летят, хорошо работает. Да, проводили спарринг, наверное, два года назад. Неплохо побоксировали, — сказал Асбаров «СЭ». - Кто победил? Оставим это в секрете».

В последнем поединке Асбаров судейским решением выиграл у Алексея Папина. Бой состоялся 28 октября в Москве.

В следующем поединке Анкалаев встретится с Джонни Уокером. Бойцы сразятся на турнире UFC Fight Night 234, который состоится в ночь на 14 января в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев
ММА
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