Более 1200 бойцов подали иск против UFC на сумму 1,6 миллиарда долларов

Более 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск против UFC. Они требуют около 1,6 миллиарда долларов.

Как сообщает Sportskeeda, иск был сформирован еще в 2014 году. Истцы считают, что промоушен использовал незаконные методы для завоевания доминирующего положения на рынке смешанных единоборств (MMA).

«Суд подтвердил, что UFC использовал безжалостные методы. Во-первых, промоушен использует деспотичные контракты. Во-вторых, UFC применяет безжалостную тактику вне этих соглашений и лишает бойцов реальной возможности пользоваться свободой выбора. В-третьих, суд установил, что UFC скупает конкурентов не для того, чтобы сделать свой продукт лучше, а для того, чтобы у бойцов было меньше возможностей выбора на открытом рынке», — написал в Twitter юрист Эрик Магракен.