Более 1200 бойцов подали иск против UFC на сумму 1,6 миллиарда долларов

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Более 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск против UFC. Они требуют около 1,6 миллиарда долларов.
Как сообщает Sportskeeda, иск был сформирован еще в 2014 году. Истцы считают, что промоушен использовал незаконные методы для завоевания доминирующего положения на рынке смешанных единоборств (MMA).
«Суд подтвердил, что UFC использовал безжалостные методы. Во-первых, промоушен использует деспотичные контракты. Во-вторых, UFC применяет безжалостную тактику вне этих соглашений и лишает бойцов реальной возможности пользоваться свободой выбора. В-третьих, суд установил, что UFC скупает конкурентов не для того, чтобы сделать свой продукт лучше, а для того, чтобы у бойцов было меньше возможностей выбора на открытом рынке», — написал в Twitter юрист Эрик Магракен.