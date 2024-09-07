Борисов: «Двалишвили в стойке с О'Мэлли делать нечего»

Экс-чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился мыслями в преддверии поединка американца Шона О'Мэлли и грузина Мераба Двалишвили.

«Двалишвили — очень напористый боец, хорошо держит удар. Можно сказать, что у него деревянная голова. Парень постоянно идет вперед на кураже. В стойке ему нечего делать с Шоном О'Мэлли, потому что тот хорошо чувствует дистанцию и имеет отличный тайминг. У него длиннее рычаги, и он умеет хорошо боксировать. Мераб, конечно, будет сокращать дистанцию и навязывать свою борьбу, где у него больше шансов», — цитирует Борисова Vprognoze.ru.

О'Мэлли сразится с Двалишвили в поединке за чемпионский титул в легчайшем весе 15 сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе.