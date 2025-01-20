Борисов: «Пока Махачев и Мойкано работали в стойке, бразилец был конкурентен»

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов поделился мнением по поводу победы Ислама Махачева над Ренато Мойкано на UFC 311.

«Прогнозировал досрочную победу Махачева. Когда был Царукян, рассчитывал на победу в длинном поединке. Все-таки Арман крепкий. У Махачева вряд ли бы получилось финишировать его. Но по итогу всего боя Ислам, скорее всего, выиграл бы.

А здесь Мойкано, здесь все понятно было. Хотя это время, когда они в стойке поработали в первом раунде, пару минут, Ренато был конкурентен. Бразилец чувствовал дистанцию, шел в размен, ошибок особых не допускал. Мойкано был даже неудобен Махачеву в стойке. Подумал, что конкретная картина станет ясна, когда начнется борьба. Полностью был уверен, что будет финиш», — сказал Борисов MMA.Metaratings.ru.

19 января Махачев победил Ренато Мойкано в первом раунде боя за титул промоушена в легком весе. Для российского бойца это была пятая титульная победа и четвертая защита пояса. Он превзошел своего соотечественника и тренера Хабиба Нурмагомедова, который выиграл четыре раза на чемпионском уровне.