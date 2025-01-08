Борисов отдает преимущество Шаре Буллету в поединке с Пэйджем

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе, российский боец Олег Борисов заявил, что Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, должен считаться фаворитом в противостоянии с Майклом Пэйджем.

«Магомедов — креативный парень с чувствительным таймингом, а у Пэйджа длинные рычаги. Противостояние интригует. Бой точно пройдет в стойке, а тут всегда 50 на 50. У каждого есть в запасе свои интересные средства. Но Шара Буллет однозначно выше уровнем, чем Логан Сторли, Дуглас Лима и Иан Гэрри, которым Пэйдж уже проигрывал. Он молод, на кураже и заряжен. Это многое говорит о мотивации, и если отталкиваться от оппозиции американца, преимущество можно отдать Магомедову — 60 на 40», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж встретятся 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250, который пройдет в Саудовской Аравии. В активе 30-летнего россиянина 15 побед и ни одного поражения. На счету его 37-летнего оппонента 22 победы и 3 поражения.