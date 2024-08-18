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Сегодня, 15:40

Борисов поддержал Адесанью после поражения от Дю Плесси

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал поражение Исраэля Адесаньи от Дрикуса Дю Плесси.

«Не думаю, что стоит ставить крест на карьере Адесаньи, просто сейчас у него такой период. Через это много кто проходит. Не все даже самые именитые спортсмены проходят свой путь без поражений. Так получилось, что Адесанья проиграл. Возраст у него еще позволяет выступать на высоком уровне, и он еще может проявить себя», — цитирует Борисова Vprognoze.ru.

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Источник: Vprognoze.ru
Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Олег Борисов
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