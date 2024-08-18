Борисов поддержал Адесанью после поражения от Дю Плесси

Экс-чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал поражение Исраэля Адесаньи от Дрикуса Дю Плесси.

«Не думаю, что стоит ставить крест на карьере Адесаньи, просто сейчас у него такой период. Через это много кто проходит. Не все даже самые именитые спортсмены проходят свой путь без поражений. Так получилось, что Адесанья проиграл. Возраст у него еще позволяет выступать на высоком уровне, и он еще может проявить себя», — цитирует Борисова Vprognoze.ru.

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.