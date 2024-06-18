Борральо раскритиковал Алискерова: «Он известен лишь тем, что Чимаев нокаутировал его в первом раунде»

12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Кайо Борральо (16-1) не верит в победу Икрама Алискерова (15-1) над экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

«Если Икрам одержит победу над Робом... тогда я хочу его голову! Но я не думаю, что это произойдет! Представьте себе парня, который прославился только тем, что в первом же раунде был нокаутирован Хамзатом? Я не понимаю этого», — написал бразилец в соцсети X.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.