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Сегодня, 04:30

Борщев — Садыхов на UFC 295: во сколько и где смотреть бой онлайн в России

Поединок Борщев — Садыхов на UFC 295 начнется примерно в 04.30 мск 12 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Вячеслав Борщев.
Вячеслав Борщев.
Фото UFC Russia, Telegram
Telegram Дзен

Российский легковес ММА Вячеслав Борщев проведет поединок против представителя Азербайджана Назима Садыхова в предварительном карде турнира UFC 295 в ночь на 12 ноября. Бой пройдет в Нью-Йорке (США) на арене «Медисон-сквер-гарден». Начало — около 04.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Боец» покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Борщев — Садыхов и другие бои. Начало — в 01.55. По подписке в сервисе UFC Fight Pass также можно будет посмотреть поединки турнира в США.

На счету 31-летнего Борщева в ММА — 7 побед и три поражения. У 29-летнего Садыхова в смешанных единоборствах 9 побед и одно поражение.

Полный кард, прогнозы, статистика бойцов турнира UFC 295 и многое другое можно узнать по ссылке «СЭ».

ММА: новости и обзоры турниров, интервью тренеров и бойцов, расписание и рейтинги спортсменов в актуальном виде.

Вячеслав Борщев
Назим Садыхов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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