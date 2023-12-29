Бой Царукяна и Оливейры может состояться в первом квартале 2024 года

Промоушен UFC работает над организацией боя в легком весе между российским бойцом Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По данным источника, поединок может состояться в первом квартале 2024 года на одном из турниров организации.

27-летний Царукян последний бой провел в декабре 2023 года, победив Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде на турнире UFC on ESPN 52. В его активе 21 победа и три поражения.

34-летний Оливейра не выходил в октагон с июня 2023 года, когда он победил Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 289. На его счету 34 победы и девять поражений.