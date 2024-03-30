В ночь на 31 марта на турнире UFC on ESPN 54 пройдет поединок в женском наилегчайшем весе между россиянкой Викторией Дудаковой и бразильянкой Мелиссой Гатто. Вечер ММА состоится на крытой арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси (США). Прелимы начнутся в 02.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 мск.

В прямом эфире бесплатно следить за поединками основного карда можно на телеканале «Матч ТВ». Турнир в полном объеме покажет телеканал «Матч! Боец». Также смотреть UFC on ESPN 54 можно на официальной платформе UFC Fight Pass.

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