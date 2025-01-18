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Сегодня, 21:20

Кто победит в бою UFC 311 Ислама Махачева и Ренато Мойкано?

Болельщики выбрали наиболее вероятный результат боя Махачева и Мойкано
Ислам Махачев vs Ренато Мойкано: главный бой UFC 311 в ночь на воскресенье 19 января 2025
Фото Global Look Press
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Чемпион UFC в легком весе, россиянин Ислам Махачев и претендент, бразилец Ренато Мойкано проведут бой в главном событии турнира UFC 311 в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США) в ночь на воскресенье, 19 января. Этот поединок был назначен за полтора дня до проведения после травмы другого соперника обладателя пояса — российско-армянского бойца Армана Царукяна.

Начало боя Махачева (33 года, рекорд 26-1) и Мойкано (35 лет, рекорд 20-5-1) ожидается утром 19 января. Ориентировочное время выхода оппонентов в октагон — около 8.00 по московскому времени. Бойцы проведут поединок из пяти пятиминутных раундов. Если победитель не будет определен досрочно (нокаутом или техническим нокаутом, сабмишном, отказом или дисквалификацией одного из соперников), его назовут судьи (единогласным или раздельным решением).

Как завершится бой Махачева и Мойкано? Вы можете выбрать один из вариантов в нашем опросе.

На данный момент самый популярный вариант ответа — досрочная победа Махачева, ее выбирают более 80 процентов респондентов и прогнозируют многие эксперты. Среди менее ожидаемых исходов — победа Махачева решением судей или досрочная победа Мойкано, каждый выбирают около 5 процентов проголосовавших. Самым маловероятным результатом считается победа Мойкано решением судей.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

Соглавное событие турнира UFC 311 — бой за титул чемпиона в легчайшем весе между обладателем пояса, грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 311.

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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Кто победит в бою UFC 311 Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили?
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