Бой Коди Гарбрандта и Марио Баутисты на UFC 292 отменен

Экс-чемпион в легчайшем весе Коди Гарбрандт (13-5) не сможет принять участие на турнире UFC 292 в Бостоне, США, который состоится 19 августа. Об этом стало известно во время трансляции UFC on ESPN 51.

Гарбрандт должен был подраться против идущего на серии из четырех побед Марио Баутисты (12-2). Причина снятия Гарбрандта с боя не разглашается. При этом Баутиста остался в карде — ему ищут нового соперника.

Гарбрандт в прошлом бою одолел Тревина Джонса (13-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, США.