Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:03

Чарльз Оливейра: «Порье может нокаутировать Махачева»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) отметил, что третий номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-8) может победить действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Каждый ударник, который дрался с Исламом, говорил одно и то же: «Махачев повалит тебя на землю и будет иметь больше шансов на победу». Но это MMA, хорошо выброшенный удар может принести тебе победу. Дастин Порье тяжело бьет, он может нокаутировать его, но я думаю, что Ислам сохранит титул», — сказал бразилец MMA Fighting.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
0
Читайте также
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Двоих братьев из Якутска осудили на 14 лет за убийство своего отца
Миллиард к бюджету, скупые слезы Миллера и вечеринка с пивом и чем-то еще у Вендела. Как «Зенит» отпраздновал шестое чемпионство подряд
Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте из-за запаха еды в квартире
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Чарльз Оливейра: «Царукян ни за что не выиграет у Махачева»

Хоакин Бакли: «Я бы нокаутировал Жоржа Сен-Пьера»