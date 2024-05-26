Штырков: «Уверен в победе Махачева над Порье до начала четвертого раунда»

Известный российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Как выразился Хабиб Нурмагомедов, план состоит в том, чтобы финишировать соперника во втором-третьем раунде. Так все и будет. Не вижу, что Дастин может противопоставить Махачеву. Ислам его превосходит во всех аспектах. Он выше, выносливее. Стойка и ударная техника у Порье неплохие. Но его единственный шанс — поймать Махачева на гильотину.

Для этого Ислам должен совершить ошибку. В этом бою он ее не совершит. Первый раунд станет разведкой, прощупает в стойке, навяжет легкую борьбу. Во втором-третьем раунде добьет. У Ислама невероятная мотивация быть чемпионом. Кроме Армана Царукяна, с ним никто не сравнится. Поэтому я уверен в победе Махачева до начала четвертого раунда. Будет что-то из разряда того, что с Порье сделал Хабиб», — сказал Штырков.

Махачев (25-1) и Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.