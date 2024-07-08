Бой Махачева и Порье возглавил топ-5 лучших поединков UFC за первую половину 2024 года

UFC представил топ-5 лучших боев лиги по итогам первой половины 2024 года.

Первое место в рейтинге занял поединок россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье на UFC 302. Махачев победил удушающим приемом в четвертом раунде.

На второй строчке топ-5 лучших боев лиги поединок Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени на UFC 299, на третьей — Вэйли Чжан и Ян Сяонань (UFC 300).

Топ-5 лучших боев в UFC за первую половину 2024 года:

1. Ислам Махачев — Дастин Порье (UFC 302, победа Махачева)

2. Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени (UFC 299, победа Порье)

3. Вэйли Чжан — Ян Сяонань (UFC 300, победа Вэйли)

4. Макс Холлоуэй — Джастин Гэтжи (UFC 300, победа Холлоуэя)

5. Роберт Уиттакер — Пауло Коста (UFC 298, победа Уиттакера)