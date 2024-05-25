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Сегодня, 13:53

Бой между Евлоевым и Стерлингом может пройти в июле-августе

Сергей Разин
корреспондент
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UFC может провести поединок между россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Алджемейном Стерлингом.

«Бой Мовсара и Стерлинга очень реален. UFC заинтересован в этом поединке. Дата боя упирается в готовность Стерлинга, который залечивал травмы. Мовсар уже готов с ним выступить в июле или августе. Как только утвердят дату, будет анонс», — приводит ТАСС слова менеджера Евлоева Саята Абдрахманова.

На счету 30-летнего Евлоева 18 побед и ни одного поражения. У 34-летнего Стерлинга 24 победы и 4 поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/20901911
Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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