Бой между Махачевым и Эдвардсом может пройти осенью в Абу-Даби

Агент Ризван Магомедов назвал возможную дату проведения боя между абсолютным чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

Ранее стало известно, что Махачев может провести бой против Эдвардса.

«Если это не пройдет весной, то состоится на неделе боев в Абу-Даби», — цитирует Магомедова ТАСС.

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.