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Сегодня, 06:48

Бой между Макгрегором и Чендлером официально отменен

Игнат Заздравин
Корреспондент
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
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Глава UFC Дана Уайт в соцсетях сообщил об отмене поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

Бой между спортсменами должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня. Теперь поединок официально снят с турнира из-за травмы ирландца.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года из-за тяжелой травмы ноги. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 22 победы при шести поражениях.

На счету Чендлера 23 победы и восемь поражений в карьере.

Конор Макгрегор
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