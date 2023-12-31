Бой Рейеса и Улберга на UFC 297 отменен

Поединок между американским бойцом Домиником Рейесом и новозеландцем Карлосом Улбергом на UFC 297 отменен.

«Всем привет, мой бой отменен из-за травмы моего соперника. В настоящее время мы рассматриваем другие варианты. У меня был отличный лагерь, и я немного расстроен, но у бога есть план», — написал Рейес в своих соцсетях.

Бой между Рейесом и Улбергом должен был состояться 21 января на UFC 297 в Торонто (Канада). Ожидалось, что он войдет в мейн-кард предстоящего ивента.

34-летний Рейес одержал 12 побед в смешанных единоборствах (7 — нокаутом) и 4 раза проиграл. Он занимает 13 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. На счету 33-летнего Улберга 9 побед (6 — нокаутом) и 1 поражение.