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Сегодня, 18:15

Бой Шлеменко — Токов: дата и где пройдет трансляция

Шлеменко и Токов проведут поединок на RCC 21 в Екатеринбурге 14 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Анатолий Токов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российские бойцы Александр Шлеменко и Анатолий Токов проведут поединок на турнире RCC 21 в субботу, 14 декабря, в Екатеринбурге на арене «Уралец». Этот бой станет главным событием вечера, время начала ивента — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир RCC 21 будет показывать телеканал «Удар», трансляцию также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

40-летний Шлеменко в профессиональных ММА имеет 65 побед, 15 поражений, одну ничью и один бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел 3 поражения на профессиональном уровне.

Этот поединок Шлеменко и Токова станет реваншем. Первый бой между спортсменами прошел 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208 в Юниодейле (США) и завершился победой Токова единогласным решением судей.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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