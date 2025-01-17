Источник: Царукян снялся с поединка против Махачева из-за травмы

Боец российско-армянского происхождения Арман Царукян получил травму спины, сообщает Red Corner MMA.

По этой причине Царукян не сможет сразиться с россиянином Исламом Махачевым в турнире UFC 311. Как отмечает источник, представители UFC в настоящее время ищут замену Царукяну. Среди вариантов — бразилец Ренато Мойкано.

Ранее Арман не появился на церемонии взвешивания. Бой Царукяна и Махачева должен был пройти в ночь с 18 на 19 января и возглавить турнир UFC 311.

В соглавном бою вечера в Инглвуде россиянин Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.