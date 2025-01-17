Махачев: «Я не уйду из ММА без второго пояса»

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил, что не покинет ММА, пока не станет двойным чемпионом.

По словам спортсмена, титул в полусреднем весе является для него мечтой.

«Я не уйду из этого спорта без второго пояса. Это моя цель», — сказал Махачев в эфире TNT Sports.

В ночь с 18 на 19 января Махачев проведет реванш против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Их поединок возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США).В пятницу Махачев и Царукян провели дуэль взглядов перед противостоянием.

В соглавном бою на UFC 311 встретятся россиянин Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили. Они поспорят за чемпионский пояс в легчайшем весе.