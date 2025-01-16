Махачев рассказал, что мечтает о семерых детях

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев признался, что хочет иметь много детей.

— У тебя трое детей. На этом все? — спросил бойца Даниэль Кормье на своем YouTube-канале.

— Нееет. Я хочу семь, — ответил Махачев.

— Почему семь? Борцовскую команду на семь весовых?

— Кто-то будет заниматься дзюдо, кто-то самбо, кто-то борьбой, кто-то, может, ММА. Большая семья — это хорошо. Пару лет назад я отстроил себе новый дом.

В ночь с 18 на 19 января Махачев проведет реванш против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Их поединок возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США). В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов сразится с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили за титул чемпиона в легчайшем весе.