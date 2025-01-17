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Сегодня, 22:05

Уайт — о реакции Махачева на замену соперника на UFC 311: «Ислам сказал: «Я чемпион и буду драться с кем угодно»

Алина Савинова
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион в легком весе россиянин Ислам Махачев не раздумывая согласился на бой с бразильцем Ренато Мойкано, который занимает 10-е место в рейтинге легковесов.

Ранее стало известно, что изначальный соперник российского бойца Арман Царукян снялся с турнира UFC 311 из-за травмы спины. В поединке с Махачевым его заменит Мойкано.

«Когда я позвонил Исламу, он сказал: «Брат, я чемпион, я буду драться с кем угодно», — заявил Уайт в видео, опубликованном в соцсетях.

Поединок Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) пройдет в ночь с 18 на 19 января и возглавит турнир UFC 311. В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Арман Царукян и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Арман Царукян
Дана Уайт
Ислам Махачев
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