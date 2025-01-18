Россиянин Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано встретятся в главном событии турнира UFC 311 в ночь на воскресенье, 19 января.

Время начала боя Махачев vs Мойкано

Турнир UFC 311 пройдет на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (США), основной кард начнется в 6.00 по московскому времени. Поединок Махачева и Мойкано ожидается около 8.00 мск.

Чемпион легкого дивизиона Махачев (рекорд в ММА — 26-1) провел в UFC 16 поединков, одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

Мойкано (20-5-1) вышел на замену Армана Царукяна за сутки до боя. В главном карде Ренато изначально должен был провести поединок с Бенеилом Дариушем.

Где смотреть бой Махачев vs Мойкано

Бой Махачева и Мойкано и весь главный кард покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала, по подписке). Все бои турнира также можно смотреть на онлайн-ресурсе UFC Fight Pass и канале «Матч Боец» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.