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Сегодня, 15:16

Царукян: «Махачев — новая версия Хабиба, он более разносторонний»

Сергей Разин
корреспондент
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Боец UFC российско-армянского происхождения Арман Царукян сравнил россиянина Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым.

«Если вы победите Ислама, то вы победите план Хабиба. Ислам — новая версия Хабиба, он более разносторонний. Но у Хабиба была лучшая борьба и граунд-энд-паунд», — приводит слова Царукяна MMAmania.

Бой-реванш между Махачевым и Царукяном состоится 19 января в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, в турнире UFC 311.

В апреле 2019 года Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, Россия.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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