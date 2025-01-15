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Сегодня, 17:23

Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда закончит тренерскую карьеру

Сергей Ярошенко
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов расссказал, когда завершит тренерскую карьеру.

«Мы были на вершине этой игры около семь-восемь лет после того, как я стал чемпионом. Все эти ребята были со мной, были с моим отцом. Еще есть шесть-восемь бойцов, выступающих на очень высоком уровне. Когда они завершат карьеры, уйду и я», — сказал Нурмагомедов в эксклюзивном интервью перед турниром UFC 311.

В 2022 году Хабиб Нурмагомедов объявлял о завершении тренерской карьеры, но он возобновил деятельность перед боем своего подопечного Ислама Махачева и Дастина Порье июне 2024 годе.

На ближайшем турнире UFC 311 Ислам Махачев (26-1) встретится главном бою с Арманом Царукяном (22-3). Поединок пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

Еще один подопечный Хабиба Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4) в соглавном поединке вечера.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
Источник: UFC Russia
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