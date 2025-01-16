Sky Sport: Махачев заболел перед реваншем с Царукяном

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев отказался от интервью каналу Sky Sport NZ перед боем на UFC 311 из-за плохого самочувствия, сообщила журналистка Равиндер Хуниа.

«Ожидалось, что наше шоу на этой неделе посетит Махачев. Однако он сообщил нам, что плохо себя чувствует. Что не может быть хорошо в неделю боя. Скоро мы увидим, чем все это закончится», — сказала Хуниа на YouTube-канале Sky Sport NZ.

В ночь с 18 на 19 января Махачев проведет реванш против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Их поединок возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США). В первом поединке в апреле 2019 года Махачев победил Царукяна единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов сразится с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили за титул чемпиона в легчайшем весе.