Махачев и Царукян провели дуэль взглядов перед боем на UFC 311

Россиянин Ислам Махачев и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 311.

Ранее сообщалось, что Махачев отказался от интервью каналу Sky Sport NZ перед боем из-за плохого самочувствия.

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311, который пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча состоялась в апреле 2019 года и закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).