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Бадаев — о реванше Махачева и Царукяна: «Исламу предстоит один из самых тяжелых поединков»

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, чего ожидает от предстоящего реванша между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном в рамках UFC 311.

«У Махачева есть мотивированный и голодный оппонент, жаждущий пояс. Ислам выше с технической точки зрения, но у Царукяна хорошие кондиции, и он сам по себе фактурный парень. Физически сильный и, что самое главное, с характером и готовностью идти до конца. Махачеву предстоит один из самых тяжелых поединков. Арман хорошо настроен и он готов идти до конца. Но класс Махачева скажется. Это должен быть хороший вечер для команды Хабиба Нурмагомедова», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Бадаева.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Чемпион UFC в легком весе Махачев (26-1) подерется с Царукяном (22-3) в четвертой защите пояса в ночь с 18-го на 19 января на турнире UFC 311. В первом поединке в апреле 2019 года Махачев победил единогласным решением судей.

Источник: mma.metaratings.ru
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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