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Сегодня, 03:56

Махачев и Мойкано провели дуэль взглядов перед боем

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянин Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано приняли участие в церемонии взвешивания и провели дуэль взглядов перед турниром UFC 311.

После стойки лицом к лицу бразилец что-то сказал в адрес оппонента, но Ислам отреагировал спокойно.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США). Изначально россиянин должен был драться с Арманом Царукяном, но тот получил травму.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4). Их бой тоже будет титульным.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311
UFC 311
Арман Царукян
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