Махачев и Мойкано провели дуэль взглядов перед боем

Россиянин Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано приняли участие в церемонии взвешивания и провели дуэль взглядов перед турниром UFC 311.

После стойки лицом к лицу бразилец что-то сказал в адрес оппонента, но Ислам отреагировал спокойно.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США). Изначально россиянин должен был драться с Арманом Царукяном, но тот получил травму.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4). Их бой тоже будет титульным.