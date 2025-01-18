Джонсон — о новом сопернике Махачева на UFC 311: «Мойкано намного опаснее, чем Царукян»

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился мнением о том, что бразилец Ренато Мойкано заменил бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна в поединке с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым на UFC 311.

В субботу, 17 января, Царукян снялся с турнира в Инглвуде из-за травмы спины.

«Многие говорят, что кард стал хуже. Я так не думаю. Я считаю, что это более тяжелый бой для Махачева. Никто в команде Ислама не знает, как себя вести, не знает, как повернется поединок. Я считаю, что Мойкано намного опаснее, чем Царукян», — цитирует Джонсона Sportskeeda.

Поединок Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) состоится в ночь с 18 на 19 января и станет главным событием турнира UFC 311. В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет поединок с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4). Они сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.