Хабиб — о снятии Царукяна с боя: «Такое может произойти с каждым. Арман сможет вернуться»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на снятие Армана Царукяна с титульного поединка против действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева, который должен был состояться на турнире UFC 311.

Царукян снялся с боя против Махачева за день до поединка. Его заменил бразилец Ренато Мойкано.

Соперником Махачева должен был стать Арман Царукян, но армяно-российский боец за день до поединка снялся из-за травмы. Его заменил бразилец Ренато Мойкано.

«Честно говоря, я узнал об этом вчера в час ночи, перед сном. Такое может произойти с каждым. Если вы помните, в марте 2017 года такое случилось со мной — я попал в больницу, у меня была операция, я вернулся и сказал UFC, что раз это моя ошибка, дайте мне лучшего претендента, я побью его и заслужу титульный бой.

То же самое было со мной. Я желаю Арману всего наилучшего. Он молодой, жесткий и сможет вернуться. Ему нужно пережить эту ситуацию и вернуться», — сказал Нурмагомедов.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном поединке вечера сойдутся россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) и грузин Мераб Двалишвили (18-4). Они будут биться за титул в легчайшей весовой категории.

Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311