Искусственный интеллект предсказал исход главного боя UFC 311 Махачев — Мойкано

Искусственный интеллект Google AI сделал прогноз на предстоящий титульный поединок UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Ренато Мойкано.

«Ренато Мойкано — сильный боец, но ему еще не приходилось сталкиваться с таким серьезным противником. Вероятно, бразилец не сможет справиться с борьбой и грэпплингом Махачева. Прогноз: Ислам Махачев победит, используя болевой прием или получив судейское решение», — написал ИИ по запросу портала Sportskeeda.

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). Главным событием вечера станет поединок Махачева (26-1) и Ренато Мойкано (20-5-1). Бразилец заменил снявшегося с турнира из-за травмы Армана Царукяна (22-3).

В соглавном бою Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).