Махачев — о поединке с Мойкано за титул в легком весе: «Он должен быть благодарен мне»

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев считает своего нового соперника Ренато Мойкано опасным бойцом.

«Мойкано — опасный парень, он хорошо смотрелся в последней паре боев. Я уважаю, что он принял вызов. И он должен быть благодарен мне. Потому что я дал ему возможность драться за титул», — цитирует Махачева ESPN MMA.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) состоится в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) и станет главным событием вечера. Ренато заменил снявшегося с поединка из-за травмы Армана Царукяна (22-3).

В соглавном бою на UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет поединок с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4). Они сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.