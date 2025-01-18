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Сегодня, 19:05

Мокаев предсказал исход боя Махачев — Мойкано

Камила Абдурахманова
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Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев поделился в социальных сетях фотографией с Исламом Махачевым и оставил подпись, которая намекает на исход предстоящего поединка между россиянином и бразильцем Ренато Мойкано.

«И по-прежнему...» — написал Мокаев под совместным фото с Махачевым.

Бой между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано станет главным событием турнира UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в городе Инглвуд, США. Мойкано заменил Армана Царукяна, снявшегося из-за травмы.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

UFC 311
Ислам Махачев
Мухаммад Мокаев
Ренато Мойкано
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