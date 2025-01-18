Назван возможный гонорар Махачева за бой против Мойкано на UFC 311

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Портал EssentiallySports предположил, какой гонорар получит Ислам Махачев за бой против Ренато Мойкано на турнире UFC 311.
По данным издания, 33-летний россиянин заработает как минимум 1,5 миллиона долларов. Речь идет только о базовой выплате от UFC, которая не учитывает дополнительные вознаграждения: бонусы, часть прибыли от платных трансляций, а также доход от персональных спонсоров.
В свою очередь Мойкано, который заменил Армана Царукяна, получит как минимум от 100 тысяч до 250 тысяч в зависимости от результата поединка.
Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.
В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).